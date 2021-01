India: coronavirus, in dieci Stati l’80 per cento dei nuovi casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati individuati finora 82 casi della variante “inglese”. Oggi, comunque, i voli da e per il Regno Unito, sospesi dal 23 dicembre, sono ripresi. Fino al 23 gennaio saranno limitati a 30 voli a settimana (15 di andata e 15 di ritorno) e a quattro scali indiani: Nuova Delhi, Mumbai, Bangalore e Hyderabad. I voli internazionali sono sospesi fino al 31 gennaio salvo rotte selezionate dalle autorità competenti caso per caso. I voli interni, invece, sono ripresi il 25 maggio, ma fino al 24 febbraio le compagnie possono operare fino al 70 per cento della capacità. Il Territorio di Nuova Delhi ha disposto un periodo di quarantena per chi proviene dal Regno Unito, anche se è negativo: sette giorni in una struttura e altri sette in isolamento domiciliare. (segue) (Inn)