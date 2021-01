India: coronavirus, in dieci Stati l’80 per cento dei nuovi casi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è stato in lockdown dal 25 marzo al 31 maggio, con varie proroghe e progressivi allentamenti delle misure restrittive. Dall’8 giugno è iniziata una graduale ripresa delle attività. Il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali è attualmente limitato alle zone di contenimento, di competenza dei singoli Stati e Territori e in accordo con le direttive nazionali. Le zone di contenimento devono essere delimitate dalle autorità distrettuali e i governi degli Stati e dei Territori dell’Unione non possono imporre blocchi locali al di fuori delle zone di contenimento senza previa consultazione col governo centrale né restrizioni ai movimenti interstatali. Ai soggetti vulnerabili – persone con più di 65 anni, persone affette da diverse patologie, minori di dieci anni e donne incinte – è raccomandato di rimanere a casa, salvo che per le necessità essenziali. È consigliato l’uso dell’applicazione di telefonia mobile per il tracciamento Aarogya Setu. (Inn)