Romania: procura anticorruzione avvia inchiesta nei confronti ex ministro Alexe

- La Direzione nazionale anticorruzione della Romania (Dna) ha avviato l'inchiesta penale nei confronti del l'ex ministro dell'Ambiente, il liberale Costel Alexe, accusato di tangenti e incitamento all'appropriazione indebita. Lo riferisce la stessa istituzione con un comunicato. I pubblici ministeri accusano l'ex ministro, ora presidente del Consiglio provinciale di Iasi (nord-est del Paese), di aver ricevuto 22 tonnellate di lamiera per sbloccare l'assegnazione di "certificati verdi" allo stabilimento siderurgico di Galati ( parte sud-orientale del Paese). La lamiera è stata presumibilmente rimossa dall'acciaieria sulla base di contratti di sponsorizzazione fittizi. Nello stesso caso, il rappresentante dell'acciaieria è indagato per corruzione e appropriazione indebita. La scorsa settimana, l'ex ministro dichiarava di non aver chiesto e di non aver ricevuto benefici indebiti nella sua intera attività pubblica. (segue) (Rob)