Romania: procura anticorruzione avvia inchiesta nei confronti ex ministro Alexe (2)

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha inviato lo scorso 6 gennaio al ministro della Giustizia, Stelian Ion, la richiesta relativa all'avvio di un'inchiesta penale nei confronti dell'ex ministro dell'Ambiente, Costel Alexe per le azioni indagate dalla Direzione nazionale anticorruzione (Dna). Un comunicato della presidenza della Romania precisa che la formulazione di tale richiesta è stata notificata anche all'Ufficio del procuratore presso l'Alta corte di cassazione e giustizia. I procuratori della Dna accusano Costel Alexe di tangenti e istigazione all'appropriazione indebita. Secondo gli inquirenti, esiste un ragionevole sospetto che nel periodo marzo-aprile 2020, Alexe avrebbe preteso 22 tonnellate di lamiera dal gestore di un'acciaieria in cambio dell'assegnazione gratuita di certificati di emissione di gas serra. L'ex ministro Alexe ha dichiarato di non aver chiesto e di non aver ricevuto benefici indebiti nel corso della sua attività come pubblico ufficiale, precisando di confidare nell'atto di giustizia. (Rob)