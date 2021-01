Sardegna: appello cacciatori a Solinas, libera circolazione nelle giornate arancioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo svolgimento dell'attività venatoria e dell'attività di controllo della fauna selvatica non può esser visto e letto solo come mera passione o hobby – ha spiegato il consigliere regionale leghista - ma deve essere inserito nell'ottica indispensabile di contenimento degli impatti negativi sulle attività agro-forestali, nonché tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone, in quanto limitanti il numero dei sinistri stradali. Ovviamente gli spostamenti e l'esercizio dell'attività venatoria e di controllo dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale, ma precluderla totalmente a causa dell'incapacità di un governo nazionale di prendere decisioni in grado di tener conto di ogni reale necessità, non sarebbe giusto o logico". (Rsc)