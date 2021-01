© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, annuncia un "Fondo da 50 milioni per l'innovazione, kit per la didattica a distanza e ulteriori risorse per promuovere lo Spid". Si tratta, spiega su Twitter, di "tre misure importanti inserite nella legge di Bilancio per creare nuovi servizi e favorire il cambiamento di cui l'Italia ha bisogno". (Rin)