Sardegna: Coldiretti, invasione fuori controllo di gazze danneggia aziende agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Nord Sardegna si rischia un'invasione fuori controllo delle gazze che stanno già creando non pochi problemi agli agricoltori aggiungendosi a quelli già cronici causati dalle cornacchie e dai cinghiali e in generale da tutti i selvatici che scorrazzano indisturbati in campagna. A denunciarlo è Coldiretti Nord Sardegna, riproponendo un problema sempre attuale per le campagne acuito dalla presenza di una nuova specie aliena all'isola ma che da qualche anno è arrivato nel Nord Sardegna proliferando velocemente nel Sassarese. "Le imprese agricole sono lasciate sole e disarmate, nel vero senso della parola, davanti ad un esercito sempre più numeroso e sempre più affamato ed agguerrito che fa razzie nelle nostre aziende – si legge in una nota dell'organizzazione agricola -. Gli strumenti messi in campo fino ad ora si sono dimostrati inefficaci anche perché non attuati completamente e comunque non sufficienti per combattere il problema o risarcire gli ingenti danni". (segue) (Rsc)