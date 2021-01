Perù: ambasciata cinese celebra accordo per acquisto vaccino Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata cinese in Perù ha celebrato l’accordo siglato per l’acquisto del vaccino anti-Covid prodotto dalla Sinopharm. “Siamo convinti che questi vaccini daranno importanti contributi alla protezione della vita e della salute dei peruviani. La Cina continuerà ad accompagnare e sostenere il Perù nella sua lotta contro la pandemia”, si legge in un tweet pubblicato dalla sede diplomatica. Il presidente del Perù, Francisco Sagasti, ha annunciato un accordo con le case farmaceutiche AstraZeneca e Sinopharm per l’acquisto dei vaccini contro la Covid-19. Il capo dello stato ha annunciato l’acquisto di 14-15 milioni di vaccini dal laboratorio AstraZeneca e 38 milioni di dosi dalla cinese Sinopharm. Sagasti ha dichiarato che un primo lotto da un milione di vaccini arriverà dalla Sinopharm nel mese di gennaio. Il Perù ha registrato ieri 1981 nuovi casi di nuovo coronavirus, che portano il totale dei contagi a 1.026,690. A partire dal 4 gennaio il governo ha introdotto una quarantena obbligatoria di quattordici giorni per le persone in ingresso nel paese. (Mec)