Antimafia: Lattanzio (Pd), convocare subito la Commissione

- Diversi report "ci avvisano che la crisi economica scaturita dalla pandemia è un grande affare per le mafie italiane. Eppure noto con sconcerto che stiamo perdendo tempo perché la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie è bloccata da beghe partitiche nelle quali io non voglio entrare. Tuttavia, da membro, voglio dire con forza che non è più tollerabile attendere mentre 'ndrangheta, sacra corona unita, mafia e camorra stanno cercando di fare affari fin dall'inizio dell'emergenza Covid". Lo afferma in una nota il parlamentare del Partito democratico Paolo Lattanzio, membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie. (segue) (Com)