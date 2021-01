Antimafia: Lattanzio (Pd), convocare subito la Commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza filtri politici - aggiunge il parlamentare democratico - e il lavoro di analisi che spetta alla commissione per decodificare le attività mafiose, non abbiamo nessuno strumento per contrastare il loro attivismo in questa fase delicata e rischiosa. Occorre al più presto scongiurare il rischio, descritto sia dal Viminale che dalla direzione nazionale Antimafia che dalla direzione investigativa Antimafia, che le mafie riescano a intercettare i fondi previsti dal piano ristori o dal Recovery fund. O, ancora, che mettano le mani sui vaccini attraverso mercato nero o furti. Un rischio elevatissimo e già attuale e concreto, come dimostrano le indagini in corso. Fin dal primo lockdown, le imprese in difficoltà sono nel mirino delle cosche che intervengono con la loro enorme liquidità attraverso l’usura, esigendo crediti che poi vanno a incassare condannando a morte le comunità nelle quali si sono annidate". (segue) (Com)