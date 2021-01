Antimafia: Lattanzio (Pd), convocare subito la Commissione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce di questi rapporti - conclude Lattanzio - diventa inammissibile che la Commissione non si riunisca. Per questo ho chiesto con urgenza alla presidenza la convocazione immediata della commissione per il 12 gennaio prossimo. Sarebbe auspicabile che ogni membro di commissione possa caldeggiare una ripresa delle attività visto che non parliamo di una commissione ordinaria ma d'inchiesta. Di fatto si sono sospese le indagini e le analisi per questioni di partito e questo è inaccettabile". (Com)