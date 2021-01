Polonia: Covid, aumento dei contagi dovuto agli incontri durante Natale e Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del numero di casi di Covid-19 in Polonia negli ultimi giorni è principalmente dovuto agli incontri di Natale e Capodanno, la reale portata della possibile intensificazione dell'epidemia sarà nota a metà della prossima settimana. Lo ha dichiarato Robert Flisiak, presidente della società polacca di epidemiologi e capo del dipartimento di malattie infettive dell'università di Bialystok. Flisiak ha aggiunto che i dati riportati negli ultimi giorni sono inaffidabili e occorrerà confrontarli con quelli dei prossimi giorni per avere un quadro completo della pandemia, tuttavia anche i giorni di ferie per l'Epifania rischiano di disturbare le analisi. Gli ultimi dati del ministero della Salute riportano 12.054 nuovi casi ci infezione da coronavirus e 186 morti. Flisiak ha colto l'occasione per criticare gli atteggiamenti non etici di alcune aziende che, pur non avendo niente a che fare con la cura dei malati, segnano i loro dipendenti per la vaccinazione nel gruppo zero.(Vap)