Caso Genovese: sentita in Procura Milano presunta vittima dopo denuncia

- Una delle presunte vittime di Alberto Genovese viene ascoltata in questi minuti negli uffici della Procura di Milano dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e dagli investigatori della quarta sezione della squadra mobile della Questura. La giovane, assistita dall'avvocato Ivano Chiesa (oggi non presente, ndr), sarà sentita in relazione alla denuncia sporta prima di Natale su un'episodio che l'avrebbe vista coinvolta con l'imprenditore 43enne, in carcere dallo scorso novembre con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali e cessione di sostanze stupefacenti ai danni di una 18enne che si trovava per una festa a 'Terrazzo Sentimento', l'appartamento di Genovese in centro a Milano. Al momento risultano essere sei le ragazze a essersi fatte avanti contro il 43enne.(Rem)