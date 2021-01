Napoli: esplosione nel parcheggio dell'Ospedale del Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte si è verificata un'esplosione nel parcheggio dell'Ospedale del Mare. Le cause sono ancora sconosciute, ma non si esclude una pista dolosa. La voragine provocata dall'esplosione ha inghiottito diverse vetture, ma sembra non ci siano feriti. Il Covid Residence, per la sicurezza di tutti, è stato evacuato. In merito all'incidente è intervenuto il direttore dell'Asl Na1, Ciro Verdoliva: "C'è stata un'esplosione sotterranea con conseguente implosione che ha aperto una voragine di almeno 15m di profondità. I vigili del fuoco hanno fatto una prima ispezione e ci confermano che, al momento, non ci sono feriti. Ancora non sono state avallate ipotesi sull'origine, ma vorrei tranquillizzare tutti: l'ospedale è perfettamente funzionante. Con molta probabilità dovremmo chiudere il Covid Residence per la messa in sicurezza della struttura, priva di corrente ed acqua calda al momento, quindi i sei ospiti presenti verranno evacuati. Nonostante tutto, non ci ferma sicuramente una voragine". (Ren)