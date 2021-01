Arabia Saudita: posticipata al 15/2 scadenza premio Faisal Bin Fahad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata posticipata la scadenza del premio Faisal Bin Fahad per la ricerca sullo sport al 15 febbraio. Lo ha reso noto l'Ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita in Italia. Il Ministero dello Sport del Regno dell’Arabia Saudita, in collaborazione con il Leaders Development Institute, ha lanciato il Premio internazionale “Principe Faisal bin Fahad” che mette a disposizione un milione di dollari per progetti di ricerca che abbiano come focus lo sviluppo dello sport in Arabia Saudita. Per partecipare è necessario aver conseguito un Dottorato di ricerca nel campo e i progetti dovranno essere presentati entro il 15 Febbraio 2021. Il Premio finanzierà progetti di ricerca sullo sport con focus lo sviluppo delle attività sportive in Arabia Saudita e punta a supportare progetti di ricerca rigorosi, intellettualmente ambiziosi e tecnicamente validi per cogliere le crescenti opportunità legate al mondo sportivo saudita. Saranno finanziati progetti in grado di sviluppare nuove o esistenti conoscenze nel campo sportivo, che possano avere un impatto duraturo sul mondo dello sport locale. Il Premio permetterà ai ricercatori di ricevere finanziamenti tra gli 80mila e 120mila dollari per progetto, per un totale di un milione di dollari messo a disposizione dal Ministero dello Sport dell’Arabia Saudita. Il Leaders Development Institute supervisionerà il Premio, in quanto Istituzione formativa al servizio del Ministero dello Sport dell’Arabia Saudita. L’Istituto è impegnato a sviluppare il settore dello sport attraverso ricerca, innovazione e formazione. Il Premio è una delle iniziative del Programma “Qualità della Vita”, incluso nella Saudi Vision 2030. Un comitato scientifico indipendente, creato dall’Accademia di Sport, Scienza e Tecnologia (AISTS) di Losanna (Svizzera) selezionerà i progetti beneficiari dei finanziamenti messi a disposizione. (Res)