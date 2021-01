Portogallo: Covid, premier Costa incontra delegazioni partiti per discutere nuove misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro portoghese, Antonio Costa, terrà oggi una serie di consultazioni con le delegazioni di tutte le forze parlamentare per discutere la necessità di introdurre misure più restrittive per frenare l'aumento dei contagi di coronavirus. Ieri il premier aveva evidenziato il "peggioramento della situazione epidemiologica" con oltre 10 mila casi di nuovi positivi negli ultimi due giorni. Pertanto, in attesa dell'incontro di martedì prossimo a Lisbona con gli epidemiologi e l'Autorità nazionale del farmaco e dei prodotti della salute (Infarmed), a Lisbona, Costa ha spiegato che il Paese deve muoversi "immediatamente con nuove decisioni" da introdurre, probabilmente, già a partire dalla prossima settimana. (Spm)