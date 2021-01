Rai: Pluralismo e Libertà, un sindacato vero difende tutti, non divide in buoni e cattivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si era mai visto che nello stesso comunicato il sindacato che dovrebbe rappresentare tutti i giornalisti RAI abbia difeso una testata per attaccarne un'altra. Un sindacato difende tutti i giornalisti ed il loro lavoro, non fa una pagella di buoni e cattivi e per di più non entra nelle scelte editoriali che non attengono certo ai suoi compiti". E' quanto dichiarano in una nota Elisa Billato e Americo Mancini di Pluralismo e Libertà all'interno dell'esecutivo Usigrai. “La maggioranza dell'esecutivo - proseguono - con questo documento ha certificato, se ce ne fosse ancora bisogno, di non essere più un sindacato ma una lobby politica. È veramente arrivato il momento di una svolta. Allo stesso tempo diciamo però anche alla politica, a tutta la politica, che in Rai non esistono buoni e cattivi. Cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro ed ovviamente siamo contrari a questo tentativo della maggioranza dell'esecutivo di dividerci. Noi come Pluralismo e Libertà stiamo facendo di tutto perché il sindacato torni ad essere di tutti. La politica contribuisca affinché questo venga ripristinato. Ne beneficeranno tutte le giornaliste ed i giornalisti Rai ma anche la stessa credibilità degli attori politici". (Ren)