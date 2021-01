Israele: processo Netanyahu, tribunale Gerusalemme rimanda udienza per restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’udienza del processo per corruzione a carico del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, prevista il 13 gennaio è stata rimandata sine die a causa delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato oggi il tribunale distrettuale di Gerusalemme. Secondo quanto previsto dalla serrata entrata in vigore oggi, i tribunali sono parzialmente chiusi, ma i giudici possono decidere autonomamente se svolgere le udienze per i casi ritenuti urgenti. Il 5 gennaio scorso, il tribunale ha negato la richiesta di rimandare il processo presentata dagli avvocati di Netanyahu. Già lo scorso marzo un’udienza del processo a carico di Netanyahu era stata rimandata a causa delle restrizioni dovute al coronavirus. (Res)