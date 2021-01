Covid: Miozzo (Cts), sistema regge ma in sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dire che la situazione non è sotto controllo mi pare forte, ma siamo in piena pandemia. La curva si è stabilizzata ma non si sta abbassando come auspicheremmo che si abbassi. Il sistema sanitario sta reggendo, è in sofferenza in molte regioni del Paese, però la macchina sta tenendo". Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, su SkyTg24. "Siamo preoccupati dell’evoluzione - ha aggiunto - e auspichiamo che alla fine della prossima settimana si possano vedere gli effetti delle dolorose restrizioni che abbiamo imposto ai concittadini per il periodo di Natale”. “I numeri – ha detto Miozzo - al momento sono ancora molto alti, decisamente sopra la soglia del controllo inteso come controllo che vorremmo avere sull’andamento dei singoli focolai e dell’evoluzione della malattia”.(Rin)