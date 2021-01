Ungheria: Covid, restrizioni estese fino al primo febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure restrittive imposte a causa dell'epidemia da Covid-19 in Ungheria a partire dall'11 novembre saranno prorogate fino al primo febbraio. Lo ha reso noto il primo ministro Viktor Orban questa mattina intervenendo a "Kossuth Radio" aggiungendo che la sua gestione della crisi è diversa quella occidentale "in cui le regole cambiano spesso". Le principali misure che resteranno in vigore sono il coprifuoco notturno, il divieto di assembramenti e la chiusura di ristoranti e scuole superiori. Le scuole primarie in Ungheria hanno invece riaperto questa settimana. Orban ha sottolineato come ogni Paese tratti le statistiche sui decessi in modo diverso, rendendo difficile confrontare i numeri, ma sulla base di questi dati l'Ungheria ha ottenuto risultati migliori di Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Svezia e ha rassicurato sul fatto che nel 2021 "la gestione della crisi ungherese ha ottime possibilità di essere classificata come estremamente riuscita". (Vap)