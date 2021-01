Clima: Coldiretti, 4 tempeste al giorno in 2020 con caldo record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 è stato segnato in Italia da una media di più di quattro tempeste (4,1) al giorno tra grandinate, tornado, nevicate anomale, fulmini e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni, gravissimi danni nelle città e nelle campagne ma soprattutto decine di vittime. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’annuncio del Copernicus Climate Change Service che il 2020 è stato l'anno più caldo mai registrato a livello mondiale, a pari merito con il 2016, facendo registrare 1,25 gradi centigradi in più rispetto al periodo preindustriale. Anche in Europa il 2020 e stato l'anno più caldo mai registrato secondo i dati di Copernicus mentre in Italia si classifica come il quinto più caldo dal 1800, con una temperatura di quasi un grado superiore alla media storica (+0,96 gradi) secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr relativi ai primi 11 mesi. Ma nell’anno appena trascorso – continua la Coldiretti – si sono verificate lungo la Penisola anche un totale di 1500 eventi climatici estremi. Si accentua infatti quest’anno la tendenza all’ innalzamento della colonnina di mercurio ormai strutturale in Italia dove la classifica degli anni più caldi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo periodo e comprende nell’ordine – precisa la Coldiretti – anche il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2003. (segue) (Com)