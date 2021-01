Turchia-Grecia: Cavusoglu, possibile incontro con omologo Dendias nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha detto di attendersi un incontro con l'omologo greco Nikos Dendias "nelle prossime settimane", lasciando intendere che sono in corso dei tentativi di riprendere i colloqui esplorativi tra i due Paesi al fine di risolvere le loro divergenze sulle acque territoriali nell'Egeo. "C'è una finestra di opportunità per un dialogo migliore con la Grecia, e stiamo pianificando di incontrare il ministro degli Esteri greco che è personalmente un mio buon amico, Nikos Dendias, nelle prossime settimane", ha dichiarato Cavusoglu nella conferenza stampa congiunta di ieri a Lisbona con il ministro degli Esteri portoghese Augusto Santos Silva. Cavusoglu è stato ieri in visita in Portogallo, mentre oggi si trova in Spagna dove incontrerà la ministra degli Esteri Arancha Gonzalez Laya.(Gra)