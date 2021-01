Covid: von der Leyen, Ue ha acquistato altre 300 milioni di dosi vaccino Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha concordato con Pfizer-BioNTech di raddoppiare le dosi di vaccino anti-Covid, acquistandone altri 300 milioni. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Abbiamo molti progetti per il 2021, in particolare per la ricostruzione economica", ha detto. "Dobbiamo vaccinare il massimo di europei il più rapidamente possibile" ha aggiunto ricordando che "abbiamo accesso a 300 milioni di dosi di vaccino Pfizer-BioNTech e ora abbiamo esteso questo contratto con un accordo" che prevede fino "a 300 milioni di dosi aggiuntive", ha spiegato von der Leyen. (Beb)