- Non ci sono negoziati o accordi paralleli che riguardano il vaccino anti Covid. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Abbiamo un quadro chiaro e giuridicamente vincolante" che prevede che "non ci siano negoziati paralleli o contratti paralleli. Il quadro in cui lavoriamo è quello dei 27 insieme. Insieme negoziamo e portiamo avanti il processo", ha detto. (Beb)