Iran: pasdaran inaugurano nuova base missilistica lungo il Golfo persico

- Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) dell’Iran ha inaugurato oggi una nuova base missilistica sotterranea nella provincia di Hormozgan, presso la costa del Golfo persico. Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, il nuovo sito di lancio è stato rivelato durante una visita del comandante in capo dei pasdaran, generale Hossein Salami, e del comandante della Marina dell’Irgc, contrammiraglio Ali Reza Tangsiri. In un discorso tenuto durante l’inaugurazione, Salami ha dichiarato che la base sarà in grado di lanciare missili con una gittata di “centinaia di chilometri”. (Res)