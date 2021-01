Iran-Usa: Khamenei, non abbiamo fretta per ritorno Washington nell'accordo sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran non insiste né ha fretta in merito al possibile reingresso degli Stati Uniti nel Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa, noto come accordo sul nucleare), firmato a Vienna nel 2015, ma chiede l'immediata revoca delle sanzioni imposte da Washington. Lo ha detto oggi la guida suprema dell'Iran, ayatollah Ali Khamenei, durante un discorso trasmesso dalla televisione. "Non insistiamo né abbiamo fretta che gli Stati Uniti tornino all'accordo, ma ciò che è logico è la nostra richiesta di revocare le sanzioni", ha aggiunto. Inoltre, la massima autorità religiosa dell'Iran ha detto che una riconciliazione con l'Occidente non porterà stabilità nella regione. Khamenei è intervenuto anche sull'importazione di vaccini contro il coronavirus dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. “Le importazioni di vaccini statunitensi e britannici nel paese sono vietate. L'ho detto ai funzionari e lo sto dicendo pubblicamente ora", ha affermato. (Res)