Ue: von der Leyen, con sì a Pfizer e Moderna dosi per oltre 80 per cento popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le autorizzazioni date ai vaccini di Biontech Pfizer e di Moderna, l'Unione europea si è assicurata dosi per oltre l'80 per cento della sua popolazione. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ricordando l'autorizzazione data a Moderna mercoledì 6 gennaio. "Con queste due autorizzazioni" a Biontech-Pfizer ed a Moderna, "abbiamo assicurato vaccini per coprire 380 milioni di europei che è più dell'80 per cento della popolazione europea. E altri vaccini arriveranno nelle prossime settimane e mesi", ha aggiunto. (Beb)