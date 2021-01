Usa: sondaggio, il 15 per cento degli elettori repubblicani contro la destituzione di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 per cento degli elettori repubblicani si dice contrario alla destituzione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo che il 6 gennaio sostenitori di quest’ultimo hanno assaltato il Campidoglio di Washington durante la sessione del Congresso per la ratifica dell’elezione del democratico Joe Biden. Lo indica un nuovo sondaggio condotto dall’istituto Ipsos e dal portale d’informazione politica “Axios”, che sottolinea come la rilevazione rifletta quanto “il Partito repubblicano sia diventato il partito di Trump”. I risultati spiegano inoltre la riluttanza dei leader del Partito repubblicano a invocare il 25mo emendamento (in tal senso si è espresso ieri solo il rappresentante Adam Kinzinger, che già durante i disordini aveva parlato di “tentativo di golpe”). A favore della rimozione del capo della Casa Bianca è invece l’86 per cento dei democratici e il 51 per cento del totale degli intervistati (un campione di 536 adulti tra il 6 e il 7 gennaio scorsi). Superiori sono le percentuali di quanti si dissociano dall’irruzione della folla trumpiana al Campidoglio: il 70 per cento dei repubblicani, il 97 per cento dei democratici, l’83 per cento del totale. Solo il 6 per cento degli intervistati approva l’azione eversiva della folla, che ha tentato d’impedire al Congresso di certificare il voto del Collegio elettorale. Tuttavia, sei elettori repubblicani su dieci affermano che se i leader eletti non proteggono il Paese, allora il popolo deve entrare in azione. Solo il 22 per cento dei repubblicani considera quello del 6 gennaio un tentativo di colpo di Stato, percentuale che sale addirittura al 74 per cento tra gli elettori Dem.(Nys)