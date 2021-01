Indonesia: scarcerato il predicatore Abu Bakr Bashir, ispiratore degli attentati di Bali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abu Bakr Bashir, un predicatore islamico radicale ritenuto l'ispiratore degli attentati dinamitardi di Bali del 2002, e arrestato nel 2011 per legami con gruppi militanti armati, è stato scarcerato oggi, 8 gennaio, dopo aver scontato per intero la sua condanna. Lo riferisce la stampa indonesiana, precisando che la Polizia di quel paese continuerà a monitorare l'attività del predicatore, oggi 82enne e malato. Questa mattina il predicatore è stato scortato all'uscita dal penitenziario di Gunung Sindur, nella provincia di Giava Occidentale, da membri dell'unità anti-terrorismo della polizia Densus 88. Il figlio di Bashir ha annunciato che per il momento quest'ultimo si ritirerà a vita privata, anche a causa della pandemia di coronavirus. Bashir, un predicatore di origine yemenita, era leader spirituale dell'organizzazione qaedista Jemaah Islamiah, giudicata responsabile degli attentati dinamitardi che nel 2002 uccisero 202 persone a Bali. Bashir era stato arrestato nel 2011, per il suo ruolo in attività illegali di addestramento di militanti armati nella provincia di Aceh, nota per il suo conservatorismo religioso. Bashir era stato accusato in particolare di aver finanziato le attività illegali, e condannato a 15 anni di reclusione. Negli anni, il predicatore ha accumulato sconti di pena per 55 mesi, tipicamente concessi ai detenuti indonesiani in occasione di festività nazionali. (Fim)