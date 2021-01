Germania: ministro Salute Spahn, assicurata fornitura di 140 milioni di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si è assicurata la fornitura di 140 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus dalle aziende per le biotecnologie tedesche Biontech e Moderna. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in questo modo Spahn ha risposto alla critiche di quanti lo hanno accusato per le carenze e i ritardi nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19, in corso in Germania come negli altri Stati membri dell'Ue dal 27 dicembre. Per il ministro della Salute tedesco, tali inefficienze sondo dovute più a difficoltà nella logistica e alla mancanza di personale medico che a difficoltà nell'approvvigionamento del vaccino. Per il ministero della Salute tedesco, la Germania riceve 50 milioni di dosi da Moderna. A sua volta, Biontech consegna al governo federale 64 milioni di fiale nel quadro dei contratti stipulati dalla Commissione europea. Altri 30 milioni di dosi sono fornite in base a una lettera d'intenti firmata l'8 settembre dall'esecutivo tedesco e dall'azienda. (segue) (Geb)