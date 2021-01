Germania: ministro Salute Spahn, assicurata fornitura di 140 milioni di dosi di vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, ai Laender verranno consegnate 668 mila fiale a settimana, in proporzione alla popolazione. Poiché devono essere somministrate due dosi del vaccino, circa 2,7 milioni di tedeschi potrebbero ricevere una vaccinazione completa entro la metà di febbraio. Intanto, presso il proprio impianto di Marburg che diverrà operativo a febbraio, Biontech pianifica di produrre 750 milioni di dosi di vaccino, di cui 250 milioni nella prima metà del 2021. Il governo tedesco ha concluso accordi bilaterali per la fornitura del vaccino, analoghi a quello con Biontech, con Curevac e Idt. (Geb)