Hong Kong: caso attivista Tony Chung passa al Tribunale distrettuale, udienza il 28 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista per la democrazia di Hong Kong Tony Chung sarà ascoltato dal Tribunale distrettuale alla fine del mese dopo essere comparso ieri, 7 gennaio, in una breve udienza presso la Corte di West Kowloon. Chung è stato condannato il 29 dicembre a quattro mesi di carcere per vilipendio della bandiera e, secondo quanto riferisce l'emittente "Rthk", non è stata presentata una domanda di cauzione ed è stato rimandato in custodia. Il caso è stato trasferito a un tribunale superiore su richiesta dei pubblici ministeri e la prossima udienza è prevista per il 28 gennaio. Nell'udienza di ieri, l'accusa ha riorganizzato l'ordine delle accuse e ha modificato alcuni dettagli. L'accusa primaria è stata modificata in cospirazione per la pubblicazione di materiale sedizioso, seguita da secessione e riciclaggio di denaro. Chung è ora accusato di pubblicazione di materiale sedizioso tra il 29 aprile e il 27 ottobre dello scorso anno. Il giovane, 19 anni, è anche accusato di organizzazione, pianificazione, e concorso con altre persone al fine di commettere atti di secessione tra il primo luglio e il 27 ottobre dello scorso anno. Chung è la seconda persona, e la prima figura politica, accusata ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. (segue) (Cip)