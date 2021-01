Hong Kong: caso attivista Tony Chung passa al Tribunale distrettuale, udienza il 28 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'11 dicembre, Chung, ex leader del gruppo studentesco indipendentista Studentlocalism di Hong Kong, è stato giudicato colpevole di vilipendio della bandiera nazionale e per un'assemblea illegale nel maggio dello scorso anno. Il magistrato Peony Wong ha respinto la tesi difensiva dei legali di Chung, secondo cui l'attivista non sapeva che l'oggetto strappato fosse la bandiera nazionale. Secondo la difesa del 19enne, qualcuno aveva sventolato un panno rosso e lui lo aveva allontanato dal viso. Il magistrato ha anche respinto le affermazioni della difesa secondo cui Chung aveva gettato via asta e bandiera per paura che potessero essere usati come armi. (segue) (Cip)