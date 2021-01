Hong Kong: caso attivista Tony Chung passa al Tribunale distrettuale, udienza il 28 gennaio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 ottobre, Chung è stato accusato di secessione ai sensi della nuova legge sulla sicurezza nazionale che Pechino ha imposto alla città a partire dal 30 giugno. Chung è comparso in tribunale con l'accusa di secessione, riciclaggio di denaro sporco e cospirazione per la pubblicazione di contenuti sediziosi due giorni prima del suo arresto, avvenuto il 27 ottobre in un bar di Hong Kong di fronte al consolato degli Stati Uniti. Il gruppo Studentlocalism ha sciolto la sua rete di Hong Kong poco prima che Pechino approvasse la nuova legge sulla sicurezza, ma i suoi membri all'estero hanno continuato le attività. In base alla legge sulla sicurezza, le persone condannate per secessione devono affrontare la pena massima dell'ergastolo. L'adolescente è stato accusato di aver organizzato, pianificato, commesso o partecipato ad atti con altre persone al fine di commettere atti di secessione e di aver cospirato alla pubblicazione di materiale sedizioso. (segue) (Cip)