Germania: sondaggio, Cdu-Csu in testa al 35 per cento

- Alleanza democristiano-conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'Unione si conferma primo partito in Germania, con il 35 per cento delle preferenze, in declino di un punto dal 3 dicembre scorso. È quanto si apprende da un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l'emittente radiotelevisiva “Ard”. In seconda posizione rimangono i Verdi, stabili al 21 per cento. Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) mantiene il terzo posto, ma scende dal 15 al 14 per cento. Formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nell'estrema destra, Alternativa per la Germania (AfD) è ferma al 10 per cento. La Sinistra rimane invariata al 7 per cento e viene raggiunta dal Partito liberaldemocratico (Fdp), che guadagna un punto. Chiudono la classifica gli altri partiti, che salgono dal 5 al 6 per cento. (Geb)