Stati Uniti: presidente Parlamento Ue Sassoli, la democrazia è un sistema fragile

- Una "fine ingloriosa" per Donald Trump, ammette serio in un'intervista a "La Stampa" David Sassoli, preoccupato per il futuro della democrazia, sebbene l'epilogo del dramma di Capitol Hill abbia dimostrato che "l'America possiede forti anticorpi per resistere ad attacchi eversivi". È una stagione complessa e pericolosa, concede il presidente del Parlamento europeo, viviamo tempi in cui "le potenziali minacce per la democrazia sono cresciute a dismisura". La risposta sta nel "rinnovarsi continuamente", puntando sulla partecipazione. "Nessuno può considerarsi immune, neanche l'Europa. La libertà va difesa da manipolazione e disinformazione: dobbiamo ricordare che la democrazia è un sistema fragile". L'eurodeputato Pd ha seguito i disordini di Washington in diretta Tv nella terribile Epifania a stelle e strisce, ha espresso sdegno e scritto alla presidente del Congresso, Nancy Pelosi, per comunicare la solidarietà della sua assemblea. "Ho subito pensato che le immagini fotografassero la fine ingloriosa del presidente Trump", racconta Sassoli. Le ragioni della tempesta gli appaiono chiare. "L'errore politico di Trump è stato giustificare ideologie e comportamenti che per molto tempo, in America, sono stati tenuti ai margini: la sua presidenza ha dato voce a una destra razzista e sovranista che ha finito per sentirsi legittimata e, di conseguenza, si è creduta forte e priva di limiti". Poi spiega come saranno, con Joe Biden, i rapporti fra Ue e Usa. "L'Europa ha affrontato per la prima volta una crisi globale da sola. Sarebbe stato più utile farlo insieme agli Stati Uniti. Invece no. Trump ha scommesso sulla nostra divisione e ha chiuso i ponti. Dobbiamo riprendere con Washington un forte dialogo e una assidua collaborazione". "La risposta europea, tuttavia, - conclude Sassoli - ci ha fatto capire molto di noi stessi, di quanto siamo cresciuti e possiamo crescere per offrire al mondo un riferimento sicuro". (Res)