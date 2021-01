Usa-Francia: Washington sospende dazi su cosmetici e altre merci d'importazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (Ustr) ha annunciato ieri, 7 gennaio, la sospensione a tempo indefinito dei dazi applicati a cosmetici, borse e altre merci importate dalla Francia, che l'amministrazione del presidente Usa Donald Trump aveva adottato lo scorso luglio in risposta al varo da parte di Parigi della tassa a carico dei colossi digitali Usa. L'impatto stimato dei dazi era di circa 1,3 miliardi di dollari annui. "Il rappresentante per il Commercio Usa ha deciso di sospendere le tariffe alla luce dell'indagine in corso su simili tasse sui servizi digitali adottate o in fase di valutazione da parte di dieci altre giurisdizioni", recita la nota dell'Ustr. "Queste indagini sono progredite significativamente, ma non sono ancora giunte alla determinazione di possibili azioni commerciali", prosegue la nota, secondo cui l'obiettivo è di giungere ad una "azione coordinata" che interessi tutte le indagini in corso. (Nys)