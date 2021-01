Usa: ex direttore Intelligence Coats paragona assalto al Congresso all'11 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assalto al Congresso degli Stati Uniti da parte dei sostenitori del preside uscente del Paese, Donald Trump, è stato “un giorno molto triste per l'America” e “mi ha ricordato l'11 settembre, quando siamo stati attaccati”. Allora, “dalla televisione abbiamo dovuto vedere come siamo stati attaccati, come la nostra democrazia è stata attaccata da oppositori stranieri”. È quanto affermato da Dan Coats, esponente del Partito repubblicano, ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino dal 2001 al 2005 e direttore dell'Intelligence nazionale degli Usa dal 2017 al 2019. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, Coats ha ricordato che l'11 settembre è stato “uno shock per gli Stati Uniti e per tutto il mondo”. Con l'assalto al Campidoglio di Washington, ha evidenziato Coats, “abbiamo subito uno shock simile”. L'ex direttore dell'Intelligence nazionale degli Usa ha sottolineato come, osservando le immagini dei disordini, non poteva credere che, durante una protesa, i suoi concittadini assaltassero e occupassero il Congresso, ricorrendo alla violenza. “La nostra democrazia è stata minacciata, siamo tutti profondamente preoccupati, scioccati, da quanto è successo”, ha infine dichiarato Coats. Per l'ex ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, gli Stati Uniti si trovano “in una situazione terribile, che dobbiamo superare”. (Geb)