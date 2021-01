Kim Jong-un vuole migliorare le relazioni diplomatiche della Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si è impegnato a rinnovare gli sforzi tesi a migliorare le relazioni inter-coreane ed ha assunto l'impegno ad espandere le relazioni diplomatiche internazionali del Paese, nel corso dell'ottavo Congresso del Partito del lavoro in corso a Pyongyang. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, "Korean Central News Agency" ("Kcna"). Durante il terzo giorno di lavori congressuali, Kim ha sollevato il tema della ridefinizione degli affari sud-coreani, "come richiesto dalla situazione corrente e dal mutamento dei tempi". Kim ha anche "dichiarato il generali orientamento e la posizione del nostro partito per una espansione globale e sviluppo delle relazioni esterne", secondo l'agenzia. Secondo la stampa sudcoreana, Kim potrebbe tentare un approccio agli Stati Uniti dopo l'insediamento alla Casa Bianca del democratico Joe Biden, facendo leva sul successo del test balistico intercontinentale effettuato dalla Corea del Nord nel 2017 e sui summit tenuti col presidente Usa uscente, Donald Trump.Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si è impegnato a rafforzare ulteriormente il Paese sul piano militare, durante l'ottavo Congresso del Partito del lavoro nordcoreano, che ha aperto i battenti in sordina il 6 gennaio. Lo hanno riferito i media di Stato della Corea del Nord, evidenziando lo stallo nei negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti. Kim ha evitato toni provocatori o riferimenti ad armi nucleari o al deterrente balistico del Paese: una cautela che gli esperti attribuiscono all'intenzione di Kim di evitare un ulteriore aumento delle tensioni, anche in considerazione del clima di incertezza legato alla difficile transizione presidenziale in atto negli Stati Uniti.Durante il suo intervento alla seconda sessione giornaliera del Congresso, Kim ha "ribadito la propria decisione a tutelare la sicurezza del paese e del popolo, e a garantire un ambiente pacifico per la costruzione socialista, tramite l'elevazione delle capacità di difesa dello Stato ad un livello molto più alto", secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". I precedenti congressi di Partito del Lavoro, risalenti a ottobre 1980 e a maggio 2016, erano stati preceduti da annunci ufficiali rispettivamente 20 e 10 giorni prima dell'inizio degli eventi. Negli ultimi giorni, invece, i media di Stato nordcoreani di sono limitati ad enfatizzare l'importanza della leadership di partito. Il quotidiano ufficiale "Rodong Sinmun" ha scritto in un editoriale lo scorso 5 dicembre che "non esiste potere al mondo in grado di bloccare la Choson Socialista (Corea del Nord) dall'incedere sotto la guida del Partito". In un secondo articolo, il quotidiano afferma che il popolo costituisce "le radici e la linfa del Partito", e che quest'ultimo ha sempre servito il popolo. (Git)