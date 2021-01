Iraq: arrestati tre esponenti dello Stato islamico, fra cui un comandante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del comandante generale delle forze armate dell’Iraq, generale Yahya Rasul, ha annunciato ieri che il Servizio antiterrorismo (Cts) iracheno ha effettuato l’arresto di tre esponenti dello Stato islamico (Is), fra cui un comandante dell’organizzazione terroristica. In un comunicato, il portavoce afferma che “gli eroi del Cts hanno arrestato un obiettivo appartenente alle bande dell’Is nella (…) provincia dell’Anbar”. Grazie al lavoro del ramo di intelligence del Cts, prosegue Rasul, le forze antiterrorismo sono riuscite ad arrestare, in collaborazione con il corpo di sicurezza degli 'Asayish' del governatorato curdo di Suleimaniya, un terrorista, noto come Abu Aisha. Nel corso di un’altra operazione, condotta nel distretto di Falluja, il Cts ha arrestato altre due persone appartenenti allo Stato islamico. (Res)