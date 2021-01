Libia: Al-Mismari (Lna), situazione a Sebha è tornata alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Ahmed al-Mismari, ha confermato di "aver preso il controllo della situazione all'interno della città di Sebha", dopo quelli che ha descritto come "tentativi di destabilizzare la zona da parte di uomini armati, che hanno reclutato un numero di mercenari ". Nelle dichiarazioni alla stampa, Al-Mismari ha indicato che la zona militare dell'Lna a Sebha "ha affrontato rapidamente la situazione ed ha espulso i gruppi armati fuori dalla città". Sebha ha assistito nei giorni scorsi a scontri con armi pesanti e medie, dopo che una forza della zona militare di Sebha, affiliata al Governo di accordo nazionale (Gna), era entrata nel centro della città per alcune ore prima di ritirarsi nel suo quartier generale in una zona agricola nell'area di Al-Qurdah.(Bel)