Vaccinate più di 412 mila persone in Italia, dall'Aifa ok anche a Moderna

- Sono intanto più di 412 mila i vaccini anti-Covid Pfizer-BioNTech somministrati nel nostro Paese. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa il Lazio, il Veneto, la Sicilia e l'Emilia Romagna. Intanto, nel pomeriggio di ieri, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato il Covid 19 Vaccine Moderna per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni.Nella riunione della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, è stato dato parere positivo al dossier, sottolineando il rapporto rischio/beneficio del vaccino particolarmente favorevole nella popolazione a maggiore rischio, e ha stabilito il regime di fornitura per l'immissione in commercio. Il direttore generale, Nicola Magrini ha commentato "salutiamo con entusiasmo la possibilità di mettere a disposizione un secondo strumento per questa campagna vaccinale che sta raggiungendo ottimi risultati in Italia. Si tratta di un vaccino sostanzialmente equivalente rispetto al primo, con dati molto convincenti rispetto a tutte le popolazioni a rischio". La scienza, ha aggiunto il presidente Aifa, Giorgio Palù, "ci ha fornito in pochissimo tempo un'altra arma potentissima ed efficace che sicuramente potrà incidere da subito sulla salute dei soggetti più a rischio, ma anche limitare la circolazione del virus se, come è auspicabile e come sta in affetti accadendo, l'adesione alla campagna vaccinale sarà convinta e sostenuta".Soddisfazione anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che in un post su Facebook ha commentato "dopo l'ok europeo di Ema, l'Agenzia italiana del farmaco ha dato approvazione al vaccino Moderna. Da oggi abbiamo uno strumento in più per la nostra campagna di vaccinazione su cui stiamo investendo ogni energia".Per quanto concerne il numero di contagi, l'ultimo bollettino del ministero della Salute, segnala 18.020 casi di Covid-19 con 121.275 tamponi processati, il rapporto test-positivi cresce al 14,8 per cento. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.596), la Lombardia (2.799), l'Emilia Romagna (2.228), il Lazio (1.779) e la Sicilia (1.435).(Rin)