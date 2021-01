Covid: sottosegretario Salute Sileri sulla campagna vaccini, secondi solo alla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle vaccinazioni "stiamo correndo, anche più velocemente degli altri Paesi europei, ma servono più dosi, perché con quelle previste rischiamo di immunizzare solo il 20 per cento delle popolazione prima dell'estate". Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, indica a "Il Messaggero" il problema più serio: ottenere più vaccini anti-Covid. "Questi sono i numeri dei primissimi giorni e sono in tutta onestà migliori rispetto alle critiche dei primi giorni. E migliori rispetto a tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea: l'Italia è seconda solo alla Germania per somministrazioni già effettuate. Il punto vero è avere più vaccini approvati a disposizione. Considerando unicamente la disponibilità dei primi due vaccini già approvati, avremo nel primo trimestre del 2021, 10 milioni di dosi, che significa 5 milioni di vaccinazioni". "A queste - aggiunge -, si sommeranno quasi altri 13 milioni di dosi del secondo trimestre, il che significa avere oltre 11 milioni di persone vaccinate per giugno". Non siamo neppure al 20 per cento della popolazione. "A queste dosi speriamo, poi, si aggiungeranno progressivamente quelle degli altri produttori una volta autorizzate. L'autorizzazione del vaccino di AstraZeneca porterebbe nel semestre 40 milioni di dosi, e quindi un potenziale di vaccinazione per 20 milioni di persone. Di fatto potremmo essere fuori dall'emergenza già per l'autunno". "La macchina però - conclude Sileri - non può permettersi errori. Le dosi che arrivano devono essere prontamente somministrate e serve una strategia europea per trovare più dosi di quelle già approvate". (Res)