Iraq-Usa: Al Sadr su assalto a Capitol Hill, democrazia occidentale è ingannevole

- Secondo il religioso sciita iracheno Muqtada al Sadr, la democrazia occidentale è “ingannevole”, come dimostra l’assalto “caotico” di mercoledì 6 gennaio a Capitol Hill. In un lungo messaggio apparso sul suo profilo Twitter, il leader sciita iracheno afferma che la democrazia occidentale è “falsa”, ma è stata “abbellita con ornamenti” e questo ha rappresentato un inganno per “i cuori di molti”. “Occidente, e suoi governanti, se già avete spento alcune primavere arabe o ne avete fatte fallire altre, e lo avete tentato nel vostro interesse, ora guardate: la primavera americana potrebbe raggiungervi… che cosa farete adesso?”, ha scritto il leader sciita. Nel messaggio, Al Sadr ha, inoltre, suggerito “al popolo americano di fare pressione sul suo governo per il ritiro dall’Iraq, come primo passo per rimuovere la minaccia che si è avvicinata alle loro porte e ai loro Stati”. (Res)