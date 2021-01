Iraq: Salih e presidente del parlamento, necessario garantire elezioni corrette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato dell’Iraq, Barham Salih, e il presidente del parlamento di Baghdad, Mohammed al Halbusi, hanno riaffermato ieri durante un incontro la necessità di garantire tutte le condizioni necessarie per lo svolgimento delle prossime elezioni legislative, previste per il mese di giugno, e di garantirne la correttezza. Secondo quanto afferma un comunicato della presidenza irachena, “il presidente della Repubblica ha ricevuto il presidente della Camera dei rappresentanti nel Palazzo della pace a Baghdad, e durante l‘incontro ha discusso gli ultimi sviluppi politici, di sicurezza ed economici nel Paese”. Il colloquio, si legge, “ha affrontato anche le prossime elezioni, ed è stata ribadita la necessità di preparare le circostanze adeguate, e soddisfare i requisiti necessari all’organizzazione delle prossime elezioni, in modo da garantirne la correttezza e realizzare la volontà degli elettori nella scelta dei loro rappresentanti”. I due si sono inoltre soffermati sulla situazione sanitaria ed economica del Paese, particolarmente sulle conseguenze negative del calo dei prezzi del petrolio e sulla necessità di sostenere le classi meno abbienti. (Res)