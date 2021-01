Iraq: il salario minimo sarà aumentato a 450 mila dinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e degli Affari sociali dell’Iraq, Adel al Rikabi, ha annunciato che il salario minimo dei lavoratori sarà fissato nel Paese a 450 mila dinari (circa 250 euro), in aumento rispetto ai 350 mila dinari attuali. In un comunicato, il ministero del Lavoro di Baghdad afferma che “Al Rikabi ha fatto appello, presiedendo un incontro del Consiglio del lavoro, a preparare una conferenza, con la partecipazione di attori dei ministeri, riguardo al mercato del lavoro e ai suoi bisogni, dato l’urgente bisogno di produrre direttive per il settore lavorativo nel Paese”. Durante l’incontro, prosegue il comunicato, il ministro ha sottolineato che “il ministero, anche tramite il dipartimento del Lavoro e della Formazione professionale, ha compiuto grandi sforzi per attuare la legge sul pensionamento e la sicurezza sociale, ed è riuscito a includere circa 90 mila lavoratori attivi in vari settori nella sicurezza sociale, pur nelle eccezionali circostanze in cui si trova l’Iraq, data la situazione sanitaria causata dall’epidemia di coronavirus”. (Res)