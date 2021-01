Siria: ucciso comandante di milizia filo-turca a Tell Abyad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comandante del cosiddetto Esercito nazionale siriano, milizia ribelle vicina alle forze della Turchia, è stato ucciso da ignoti all’interno della sua abitazione nella città di Tell Abyad, a nord di Raqqa, nel nord della Siria. Si tratta di Isa al Hamid al Naser, questo il suo nome, che secondo una fonte della milizia interpellata dal portale siriano "Enab baladi" sarebbe stato ucciso a causa di un vecchio regolamento di conti. Non sono note ulteriori informazioni sull'incidente. Lo scorso 29 novembre 2020, un altro comandante della milizia filo-turca, Ibrahim Mahmud al Khadhar (noto come Abu Bakr Qadisiya), è stato ucciso da ignoti a colpi d’arma da fuoco nel governatorato orientale di Deir ez-Zor, e in quel caso nessuna parte aveva rivendicato la responsabilità per il suo assassinio. (Res)