Iraq: completate procedure per riaprire la strada fra Samarra e Falluja

- Il comando delle operazioni congiunte dell’Iraq ha annunciato ieri il completamento delle misure per la riapertura della strada che collega le città di Samarra e Falluja, nel centro del Paese, rimasta chiusa per più di otto anni. Secondo il portavoce delle operazioni congiunte, generale Tahsin al Khafaji, “è stato concordato con il comandante delle operazioni di Samarra e dell’Anbar di completare le procedure per la riapertura della strada”. “Il governatorato dell’Anbar ha espresso il suo desiderio di riaprire la strada al traffico”, ha proseguito Al Khafaji. Secondo il generale, “tutte le misure sono state prese in cooperazione con le Brigate della Pace", milizie sciite irachene che controllano alcuni checkpoint nella regione. Al Khafaji ha aggiunto inoltre che la riapertura della via di comunicazione contribuirà all’aumento del traffico commerciale ed economico, oltre a facilitare i collegamenti tra il nord e il sud del Paese. (Res)