Germania: corsa a presidenza Cdu, Laschet in rimonta, è al 25 per cento

- A otto giorni al congresso virtuale in cui, il 16 gennaio, Unione cristiano-democratica (Cdu) eleggerà il suo prossimo presidente, i sondaggi danno in notevole rimonta il meno favorito dei candidati: Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia. Da novembre scorso il consenso di Laschet è, infatti, cresciuto di dieci punti per raggiungere il 25 per cento. È quanto si apprende da una rilevazione effettuata dall'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l'emittente televisiva “Ard” tra gli elettori della Cdu. Tuttavia, tra i candidati alla guida della Cdu, rimane in testa al 29 per cento Friedrich Merz, esponente della destre del partito. Rispetto a novembre, Merz ha perso dieci punti. Presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen si conferma secondo con il 25 per cento: cresce di tre punti, ma viene raggiunto da Laschet. La classifica cambia se si interrogano tutti gli elettori tedeschi. In questo caso, Merz è stabile al 27 per cento, Roettgen guadagna sei punti e tocca il 22 per cento, mentre Laschet scende dal 21 al 19 per cento. A causa delle restrizioni per la pandemia di coronavirus in vigore in Germania, la Cdu terrà il congresso del 16 gennaio in formato virtuale. Il voto si svolgerà per posta. Il vincitore succederà alla guida del partito alla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer. Eletta presidente della Cdu il 7 dicembre 2018, Kramp-Karrenbauer ha annunciato le dimissioni dall'incarico il 10 febbraio 2020. (Geb)