Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 8 gennaio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza della V Commissione. Odg: 1)ricerca conoscitiva sulla candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura; 2) incontro, nell'ambito della ricerca conoscitiva sulla " Torino a Capitale Europea della Cultura " con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani; 3) incontro, nell'ambito della ricerca conoscitiva sulla " Torino a Capitale Europea della Cultura" con la Consulta Provinciale degli Studenti di Torino.Ore 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I e IV. Odg: "Sgombero di abusivi Rom e altre etnie non autorizzate e riqualificazione area piazza d'Armi". (Rpi)